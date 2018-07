Duitse verwanten van Donald Trump zitten niet te wachten op bezoek: "Als hij langskomt, ga ik op vakantie" Karolien Koolhof

10 juli 2018

12u08

Bron: AD 2 Het Duitse Kallstadt is het geboortedorp van de grootouders van Donald Trump. Sinds Trump president is, is het dorpje een ware toeristische trekpleister geworden. Maar de inwoners van Kallstadt, die veelal familie zijn van Donald Trump, zijn hem liever kwijt dan rijk.

De Amerikaanse krant The New York Times bracht een bezoek aan Kallstadt, op zoek naar familie van Trump. Dat blijkt niet zo moeilijk: in het dorp zijn nog veel mensen met de naam Trump te vinden, maar ook de Weisenborns, de Geissels, de Benders en de Freunds blijken familie te zijn. De inwoners van het dorpje zijn daar echter verre van trots op.

"We gebruiken de naam totaal niet in ons promotiemateriaal. Het onderwerp is te controversieel", aldus Jörg Dörr van de plaatselijke VVV. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat Kallstadt een waar bedevaartsoord voor Trump-geïnteresseerden is geworden. Inwoonster Manuele Müller-Wohler, die een verpleegafdeling runt in het huis waar de oma van Trump opgroeide: "Er staan constant mensen door mijn raam te turen of op de deur te kloppen, die dan vragen: 'Waar is het huis van Trump?'" Soms raakt ze daar zo door geërgerd dat ze toeristen de verkeerde kant uit stuurt of richting buren die ze niet zo mag.

Heimwee

In werkelijkheid staat het huis van de opa van Trump recht tegenover dat van Müller-Wohler. De vorige bewoners verlieten het in 2016, omdat ze alle media-aandacht zat waren. Trumps opa verliet het in 1885 toen hij 16 was, om een leven op te bouwen in Amerika. In 1902 keerde hij even terug, om te trouwen met de vrouw die in zijn jeugd tegenover hem woonde. Het stel ging terug naar Amerika, maar mevrouw Trump kreeg heimwee. Haar man stuurde daarom diverse brieven naar Duitsland om een terugkeer te bedingen, maar omdat hij zijn militaire dienst had overgeslagen werd hij geweigerd. De Trumps zijn vervolgens nooit meer weggegaan uit Amerika.

Vals Zweeds

Behalve de inwoners van Kallstadt loopt ook Donald Trump zelf niet zo te koop met zijn Duitse afkomst. In eerdere interviews gaf hij vaak aan uit Zweden te komen; daar is een Karlstadt. Duitsland en ook Angela Merkel weten inmiddels wel beter. Tijdens haar bezoek aan Trump in april gaf de bondskanselier de president een kaart van Rijnland-Palts, de regio waar zijn roots liggen.

Inmiddels heeft de Amerikaanse consul een bezoek gebracht aan Kallstadt en de vraag is of en wanneer de president zelf volgt. De vraag is wel of hij dan veel familieleden zal aantreffen. Inwoonster Ursula Trump: "Als hij langskomt, denk ik dat ik maar op vakantie ga."