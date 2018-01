Duitse verpleger nog eens aangeklaagd voor zowat 100 moorden jv

22 januari 2018

12u56

Bron: dpa 0 Een Duitse verpleger die al levenslang heeft gekregen voor het vermoorden van zes patiënten is in bijna honderd nieuwe gevallen aangeklaagd, zo hebben de gerechtelijke autoriteiten bekendgemaakt.

Niels H. zou in het ziekenhuis van Delmenhorst 62 en in dat van Oldenburg 35 patiënten hebben omgebracht. Hij spoot hen geneesmiddelen in die levensbedreigende hartritmestoornissen veroorzaakten.

Het parket van Oldenburg heeft hem nu aangeklaagd voor die 97 nieuwe gevallen.