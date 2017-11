Duitse verpleger gaf overdosis hartmedicijn aan patiënten om held te lijken: 100 dodelijke slachtoffers ep

Bron: ANP 0 Thinkstock Justitie in Duitsland houdt een verpleger verantwoordelijk voor de dood van ongeveer honderd patiënten in ziekenhuizen in Delmenhorst en Oldenburg. Justitie maakte dat vandaag bekend na afloop van het toxicologisch onderzoek.

Justitie liet de afgelopen drie jaar overblijfselen opgraven en onderzoeken van 130 patiënten die overleden in een van de twee klinieken. Volgens justitie zijn 62 sterfgevallen in de kliniek in Delmenhorst en 38 uit Oldenburg aan de verpleger Niels H. te linken. Vijf andere gevallen uit Delmenhorst worden nog onderzocht.

Held

De verpleger, die al voor onder andere tweevoudige moord tot levenslang is veroordeeld, zou de patiënten een overdosis van een hartmedicijn hebben ingespoten. Dat deed hij om ze daarna te reanimeren en als een held door zijn collega's te worden gezien als dat lukte.

Goede referenties

Volgens justitie hadden veel van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Uit statistieken bleek al dat in de kliniek in Oldenburg opvallend veel sterfgevallen waren als H. werkte. Hij kreeg echter een goede referentie mee toen hij van job veranderde en in Delmenhorst aan de slag ging. Daar ontstonden al snel geruchten maar bleef actie lang uit.

Justitie wil hem volgend jaar voor de nieuwe reeks moorden ter verantwoording roepen voor de rechtbank.