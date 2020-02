Duitse verpleegster die verdacht werd van vergiftigen van 5 baby’s terug vrijgelaten AW

03 februari 2020

19u35

Bron: Belga 0 Het arrestatiebevel tegen de verpleegster die in een ziekenhuis in Duitsland baby's met morfine vergiftigd zou hebben, is opgeheven. De vrouw zat sinds vorige week in voorlopige hechtenis wegens poging tot doodslag en het toebrengen van lichamelijk letsel.

De politie vond in haar kast in het universitair ziekenhuis van Ulm, een stad in de zuidelijke Duitse deelstaat Baden-Württemberg, een spuit met moedermelk en morfine. Dat bleek tenminste uit een eerste, gedeeltelijke analyse. Maar volgens het parket van Ulm werd bij een grondigere analyse toch geen morfine gevonden. Daarom werd de verpleegster gisteren vrijgelaten. Het parket "excuseerde zich bij de vrouw". Zijzelf heeft altijd haar onschuld volgehouden.

In de kliniek van Ulm zijn in december vijf baby's behandeld met levensgevaarlijke, acute ademnood. Pas weken nadien toonde onderzoek aan dat ze met morfine vergiftigd waren.

Onduidelijk is nog of het onderzoek wordt voortgezet. Morgen is er een nieuwe persconferentie van het parket.