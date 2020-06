Duitse verkrachter (43) is nieuwe verdachte in zaak Maddie McCann: “Onderzoek doet vermoeden dat ze dood is” AW HR

04 juni 2020

08u46

Bron: Belga, Sky News, ZDF 524 Er is een nieuwe verdachte in de verdwijningszaak van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann. De Duitser (43) zit al in de cel zit voor een verkrachting. Om zijn rol bij de verdwijning van Maddie te bewijzen, heeft de politie nog een ultieme tip nodig. De peuter verdween 13 jaar geleden tijdens een vakantie in het Portugese Praia da Luz in de Algarve. De dader werd nooit gevonden. “Het onderzoek doet vermoeden dat Maddie McCann dood is”, zeggen speurders nu.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning in de Ocean Club in het Portugese Praia da Luz, die haar ouders hadden gehuurd. De vader en de moeder zaten toen met zeven Britse vakantievrienden wat verderop te dineren. Het meisje zou nu 17 jaar worden.

De Duitse politie heeft nu een nieuwe verdachte in het vizier en doet een oproep tot getuigen. Momenteel zit de verdachte een straf uit in een Duitse gevangenis. Christian Hoppe van de Duitse federale recherche (BKA) vertelde aan de Duitse televisiezender ZDF dat de 43-jarige Duitser een celstraf uitzit voor een seksuele misdaad.

Verkrachting

Volgens de Braunschweiger Zeitung verkrachtte hij in Portugal een 72-jarige Amerikaanse vrouw. Dat gebeurde volgens de krant in Praia da Luz, 18 maanden voor de verdwijning van Maddie McCann. De man zou hiervoor in Duitsland veroordeeld zijn tot 7 jaar cel en pas sinds december in de cel zitten, nadat hij door Portugal werd uitgeleverd. Waarom hij niet in Portugal is berecht voor de verkrachting, is volgens Britse media niet duidelijk.

Eerder zou de Duitser al veroordeeld zijn voor ‘seksuele contacten met meisjes’.

Seksueel motief

De man is wit, was in 2007 dertig jaar oud, maar zag er eerder als een 25-jarige uit. Hij had blond kort haar, is 1,80 meter lang en had toen een slank postuur. De Duitse politie sluit niet uit dat er voor de vermeende misdaad een seksueel motief is.

De Duitser zou de avond van de verdwijning ingebroken hebben in een appartement in de Ocean Club-complex in Praia da Luz. Mogelijk kwam hij toen spontaan op het idee om Maddie McCann te ontvoeren. “Er zijn bovendien redenen om aan te nemen dat er, behalve de verdachte, nog mensen zijn die weten hoe die avond is verlopen”, meldt de Duitse politie. “Misschien kennen ze zelfs de plaats waar het lichaam is achtergelaten.”

Telefoontje

De verdachte was op 3 mei 2007 alleszins in de buurt. “We weten dat hij rond 21 uur in het resort was, ongeveer een uur voordat Madeleine daar het laatst werd gezien”, zegt Mark Cranwell van Scotland Yard. “Hij nam op zijn Portugese gsm een telefoontje aan van een andere Portugese gsm. Het gesprek duurde een halfuur.”

“Misschien weet u iets, of heeft hij u in vertrouwen verteld over de verdwijning”, zegt een van de speurders nu. “Maar uw loyaliteit kan veranderd zijn. Deze man zit in de cel, dus het is tijd om naar buiten te komen.”

De Britse politie benadrukte niet te weten of het meisje nog in leven is of niet.

Wat weten we nog over de verdachte?

De 43-jarige verdachte leefde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve. Onder andere enkele jaren op een aftandse boerderij, op amper 3,2 kilometer van Praia da Luz, waar Maddie verdween. Die boerderij huurde hij met het geld dat hij verdiende aan de koop en verkoop van oude auto’s. De politie gaf onderstaande foto’s van de boerderij vrij.

Lees verder onder de foto’s

Maar er zijn ook aanwijzingen dat hij aan geld geraakte door misdaden te plegen. Een jaar voordat Maddie verdween, verliet hij zijn huurboerderij. De politie vermoedt echter dat hij in de buurt van het vakantieresort in Praia da Luz bleef. Hij trok rond met een opvallend Volkswagen busje en bezat daarnaast een donkerrode Jaguar XJR6 uit 1993. Het is door dat voertuig met Duitse nummerplaat dat hij later in het vizier kwam.

De dag nadat Maddie verdween, werd zijn wagen plotseling geregistreerd onder een andere naam in Duitsland. Nochtans bevond de Jaguar zich nog steeds in Portugal. Beide wagens werden in beslag genomen.

Lees verder onder de foto’s

Beloning van 20.000 pond

De politie looft een beloning van wel 20.000 pond (22.400 euro) uit voor de gouden tip die tot een veroordeling van de dader kan leiden. De oproep tot getuigen van Britse, Duitse en Portugese politiekorpsen bevat enkele details:

• Het Volkswagenbusje (hierboven vermeld) was een VW T3 Westfalia met Portugees kenteken. Mogelijk werden er ook inbraken mee gepleegd.

• De verdachte reed ook met een donkerkleurige Jaguar XJR 6.

• Hij zou het volgende telefoonnummer gebruikt hebben in de periode rond de verdwijning: + 351 912 730 680.

• De gesprekspartner van de verdachte gebruikte het telefoonnummer + 351 916 510 683. De gebruiker van dit nummer wordt beschouwd als een belangrijke getuige en zou dus cruciaal zijn in het onderzoek.

Lees ook:

TIJDLIJN. Maddie verdween in 2007 uit haar bedje in Portugees vakantieoord, 13 jaar later volgt mogelijk de ultieme doorbraak

Duizenden keren gezien, maar al 13 jaar spoorloos: de vijf belangrijkste theorieën rond de verdwijning van Maddie McCann (+)