Duitse verdachte in zaak Maddie McCann wil pas praten als hem bewijs wordt voorgelegd

15 juni 2020

10u39

Bron: Belga 32 De Duitser die ervan wordt verdacht de in Portugal verdwenen peuter Madeleine McCann te hebben ontvoerd en gedood wil pas vragen beantwoorden als hij bewijzen krijgt voorgelegd. Dat heeft de Britse krant Daily Mirror maandag op gezag van zijn advocaat gemeld.



Op 3 mei 2007 verdween Madeleine McCann net voor haar vierde verjaardag uit de vakantieflat dat het gezin McCann in Praia da Luz in de Portugese Algarve had gehuurd. Haar ouders zaten wat verderop met Britse vrienden te eten.

Onlangs maakten de Duitse politie en justitie verrassend bekend de 43-jarige Duitser Christian Brückner te verdenken van ontvoering van en moord op het meisje. Hij zit in Kiel in de gevangenis in verband met een drugsdelict.



B. wil echter pas vragen beantwoorden als hij bewijzen krijgt voorgelegd in verband met de verdwijning van Maddie, aldus meester Friedrich Fulsche, die de man verdedigt en hem heeft aangeraden zo te handelen.



"Het komt aan de staat toe te bewijzen dat een verdachte een misdaad heeft gepleegd. Geen enkel beschuldigd iemand moet zijn onschuld bewijzen tegenover de onderzoek voerende autoriteiten.”

