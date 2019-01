Duitse vakantiegangster (62) sinds Nieuwjaar vermist in Australië jv

09 januari 2019

08u22

Bron: dpa

In Australië is een Duitse vakantiegangster vermist sinds Nieuwjaar. De vrouw van 62 jaar werd voor het laatst gezien toen ze de ochtend van 1 januari vertrok vanuit haar hotel in het stadje Alice Springs om een wandeling te maken.

Alice Springs is het enige stadje van grotere omvang in de Australische outback, het dunbevolkte ruige binnenland van Australië. De temperaturen lopen daar op dit moment regelmatig op tot boven de 40 graden.

Het was pas na een paar dagen opgevallen dat de vrouw verdwenen is, omdat ze niet naar haar hotel was teruggekeerd. Oorspronkelijk had ze op 5 januari moeten uitchecken. De politie begon een grote zoekactie, ook met behulp van een drone.

Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe de vrouw in knielange jeans, met een roodgeruite blouse en rode rugzak het hotel verliet. De politie wil niet kwijt uit welke regio van Duitsland de vrouw afkomstig is.

Het komt regelmatig voor dat toeristen vermist raken in de Australische outback. Tijdens een hittegolf in januari 2018 stierf nog een 32-jarige Amerikaan. In februari 2017 kwam een Duits gepensioneerd koppel niet meer terug van een wandeling.