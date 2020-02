Duitse “tolerantiewagen” zet Joden, moslims en andere gelovigen samen ttr

24 februari 2020

12u53

Bron: SR, BILD 0 De praalwagens die joden op karikaturale wijze afbeeldden tijdens Aalst Carnaval zorgden ook dit jaar voor felle kritiek. Dezelfde karikaturen werden namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de nazi’s, die Joden ook afbeeldden met grote haakneuzen, geldkoffers en muizen. Dat het ook anders kan, bewijst de Duitse stad Düsseldorf. “De tolerantiewagen” met Joden, moslims en andere gelovigen is vandaag een van de grootste blikvangers tijdens de carnavalsstoet in de stad.

De tolerantiewagen is niet nieuw. Ook vorig jaar was de wagen te zien tijdens de carnavalsstoet in de Duitse stad Düsseldorf. Het interreligieuze project is toen door een imam, een rabbijn, een katholieke priester en een vrouwelijke protestantse predikante voorgesteld. Hun doel? Samenhorigheid, verdraagzaamheid en samenwerking bevorderen bij de bevolking. Ook willen ze duidelijk maken dat er geen plek is in de samenleving voor racisme, antisemitisme en extremisme.

De verschillende geloofsgemeenschappen leveren een financiële bijdragen voor het bouwen van de wagen. Ook het stadsbestuur van Düsseldorf doet een bijdrage om het interreligieuze project te steunen.



Dit jaar lieten verschillende islamitische carnavalsverenigingen weten dat ze niet aan de carnavalsstoet in Düsseldorf zouden deelnemen. Ze vonden het ongepast om feest te vieren na de aanslag in de stad Hanau. Een 43-jarige schutter, die een extreemrechts motief had, opende er vorige week het vuur in twee shishalounges en schoot negen mensen met een migratieachtergrond dood.

Walter Schuhe, de vertegenwoordiger van de Joodse gemeenschap en een van de organisatoren van de tolerantiewagen, zegt aan de Duitse krant BILD “dat het moeilijk is om feest te vieren na de laffe daad in Hanau”, maar dat het belangrijk is om “een teken van diversiteit te tonen”. Schuhe vroeg de islamitische carnavalsverenigingen dan ook om hun beslissing te heroverwegen. Aan de tolerantiewagen zullen zwarte linten hangen als teken van steun aan de slachtoffers en hun families.