Duitse toeriste sterft tijdens het duiken in Middellandse Zee SVM

30 oktober 2018

17u46

Bron: Belga 0 Een duikster uit Duitsland is voor het Maltese eiland Gozo verdronken in de Middellandse Zee .

De 55-jarige toeriste was voor de kust het water ingedoken. Toen ze in de problemen raakte, sloegen andere duikers alarm. Enkele redders probeerden daarna om de vrouw ter plekke nog te reanimeren, tevergeefs echter.

De duikster is al het tweede slachtoffer in de ruwe zee rond Malta. Eerder was er een visser verdronken. De 85-jarige man had vorig jaar nog een prijs ontvangen omdat hij een andere man van de verdrinkingsdood had gered, precies op dezelfde plaats waar hij nu zelf om het leven kwam.