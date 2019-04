Duitse toeriste (26) verkracht en vermoord op Thais eiland ttr

08 april 2019

11u52

Bron: Bild, The Sun, Mirror 8 Buitenland De 26-jarige Miriam Beelte, een rugzaktoeriste uit Duitsland, werd gisteren dood aangetroffen op het Thaise eiland Ko Si Chang, zo’n 75 kilometer van Bangkok. Dat meldt de Duitse krant ‘Bild’. De jonge vrouw reisde sinds 23 maart door Thailand.

Een toerist trof gisteren het levenloze lichaam aan van de Duitse Miriam Beelte uit Hildesheim. Het lichaam van Beelte, dat bedekt was met bladeren, lag verscholen achter een rots. De kleren van de jonge vrouw waren van haar lichaam gescheurd, zo deelde de Thaise politie vandaag in een persbericht mee. Een wetsarts stelde naast een gebroken been ook ernstige verwondingen aan het hoofd van de twintiger vast. Uit onderzoek bleek dat Beelte verschillende keren met een steen op het hoofd was geslagen.

Kort na de gruwelijke vondst arresteerde de lokale politie een 24-jarige man. Tijdens het politieverhoor bekende hij onmiddellijk dat hij Beelte gisterenochtend achtervolgde, van haar scooter trok en haar brutaal verkrachtte. Toen de jonge vrouw dreigde naar de politie te stappen, raakte de man naar eigen zeggen in paniek. Hij nam een steen en mepte er een aantal keer mee op het hoofd van Beelte, zo verklaarde hij aan de politie. Op het moment van de feiten was de 24-jarige Thai onder invloed van drugs.

De twintiger, die wordt beschuldigd van moord en verkrachting, verblijft momenteel in de gevangenis van Bangkok in afwachting van zijn proces.

Misdaad

Volgens Duitse media doet de moord op de rugzaktoeriste sterk denken aan eerdere zaken op het nabijgelegen eiland Koh Tao. De voorbije jaren werden er maar liefst zeven toeristen dood aangetroffen. De Bitse krant ‘The Mirror’ maakte toen gewag van een “moordeiland”.

De Britse toeristen Hannah Witheridge (23) en David Miller (24) werden vermoord toen ze in september 2014 op weg waren naar hun hotelkamer. De twee hadden elkaar ontmoet in het hotel. Uit de autopsie bleek dat de twee hoofdwonden hadden opgelopen en dat Hannah verkracht was.

De Engelse metser Luke Miller (26) werd op 8 januari 2016 dood in het zwembad van zijn hotel op Koh Tao aangetroffen. Volgens de Thaise politie waren er geen bewijzen dat hij werd gedood.

De Britse Christina Annesley (23) stierf in januari 2015 op het eiland nadat ze alcohol had gedronken terwijl ze antibiotica nam voor een luchtwegontsteking. Haar ouders beschuldigden de Thaise autoriteiten ervan de dood van haar dochter niet te hebben onderzocht.

Op nieuwjaarsdag 2014 werd het lichaam van de 25-jarige Brit Nick Pearson aangetroffen, drijvend op zee. Volgens zijn ouders werd hij vermoord, hoewel de Thaise politie beweert dat hij van een hoge rots viel en verdronk.

De Russische toeriste Valentina Novozhyonov (23) verdween in maart 2017 uit haar verblijf op Koh Tao en is nog niet teruggevonden.

De 29-jarige Fransman Dimitri Povse werd op nieuwjaarsdag 2015 verhangen teruggevonden in zijn bungalow op het eiland. Zelfmoord, besloten de Thaise autoriteiten, hoewel zijn handen achter zijn rug waren vastgebonden.