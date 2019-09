Duitse toerist aangeklaagd nadat hij kritische review schreef over portret van “nazigrootvader” in hotel AW

Een Duitse toerist werd aangeklaagd door de eigenaars van een viersterrenhotel in Oostenrijk nadat hij op Booking.com een kritisch online review schreef. Daarin beschuldigde hij de hoteleigenaars hun lobby te hebben ingericht met het portret van een nazi, swastika en het kenmerkende uniform incluis.

Thomas K. en zijn vrouw bezochten het hotel vorig jaar in augustus. Nadat ze ingecheckt waren, merkten ze twee opvallende portretten in de lobby op. Op de portretten stonden twee mannen afgebeeld: eentje was jong en gekleed in een uniform met een adelaar en een swastika, de andere man was iets ouder.



“Bij aankomst wordt er een foto van een nazigrootvader tentoongesteld”, zo schreven Thomas K. en zijn vrouw ontzet op Booking.com, de internationale website waarop toeristen een accommodatie kunnen boeken en die eveneens kunnen beoordelen. “Wat willen de hoteleigenaars eigenlijk zeggen met zulke portretten? Het zegt volgens ons veel over de huidige stand van zaken in die regio (Gerlos in de Oostenrijkse deelstaat Tirol, red.). Onze wens om het berggebied nogmaals te bezoeken is helaas verdwenen”, vervolgden de Duitse toeristen.

Laster

Wat later lazen de hoteleigenaars de wel erg kritische review zelf. Ze konden hun ogen niet geloven. De portretten in de lobby waren die van hun grootvader en nonkel. Een van de twee omschrijven als een “nazigrootvader” is laster en bezoedelt de goede naam van het hotel, zo oordeelden de eigenaars.



Zodus namen de hoteleigenaars contact op met zowel Booking.com als Tripadvisor – ook daar circuleerde de review inmiddels – waarop Booking.com de recensie verwijderde. Maar Tripadvisor weigerde. Om daar verandering in te brengen, namen de eigenaars zelf het heft in handen, zochten ze uit wie de recensie had geschreven, en namen ze een advocaat in handen.

Lid van de Wehrmacht

Eenmaal Thomas K. geïdentificeerd was als auteur van de giftige review, trokken de hoteleigenaars naar de rechtbank in Innsbruck. De portretten in de lobby zijn ter nagedachtenis van overleden familieleden opgehangen, zoals dat gebruikelijk is op het platteland in Oostenrijk, zo redeneerde de advocaat. En de foto met het “naziuniform” is de enige die de familie in haar bezit heeft. Bovendien waren de twee mannen dan wel lid geweest van de Wehrmacht - de Duitse strijdkrachten die onder politieke leiding van Adolf Hitler stonden - dat betekende niet noodzakelijk dat het nazi’s waren. Ze vervulden simpelweg hun (verplichte) dienstplicht.

Nazi’s

Misnoegd groef Thomas K. daarop wat dieper in het verleden van (de familieleden van) de hoteleigenaars. En uit zijn onderzoek bleek dat beide mannen die worden afgebeeld op de portretten, zich wel degelijk bij de nazipartij hadden aangesloten in 1941. Twee jaar lang zouden ze daar deel van uitmaken. “Daar wisten we niets van”, luidde de reactie van de hoteleigenaars.

Uiteindelijk oordeelde de rechtbank toch dat Thomas K. in fout was gegaan. Hij schreef een review waarin geïmpliceerd werd dat de hoteleigenaars dezelfde nationaalsocialistische ideeën deelden als, of zelfs sympathiseerden met Hitler. De goede reputatie van het hotel en de eigenaars beschermen, was in deze zaak belangrijker dan het recht van vrije meningsuiting van de hotelgast, oordeelde de rechtbank.

Staartje

Gevolg? Ook de review op Tripadvisor werd verwijderd. En de portretten van de familieleden zouden ook niet meer in de lobby van het hotel hangen. Maar daarmee eindigt het verhaal niet: eind dit jaar volgt er een tweede proces in Duitsland waarin Thomas K. een van de hoteleigenaars beschuldigt van telefonische dreigementen.