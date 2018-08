Duitse toerist (60) op Canadese snelweg in zijn hoofd geschoten IB

03 augustus 2018

02u56

Bron: ndtv.com, cbc.ca 0

De Canadese politie onderzoekt een incident dat gebeurde op een snelweg in Alberta, waarbij een Duitse toerist in zijn hoofd werd geschoten. De zestigjarige man, die met zijn vrouw en kinderen in de auto aan het rijden was, werd per helikopter naar het ziekenhuis in Calgary, zo’n zestig kilometer verderop, gebracht. De politie gaat uit van een extreem geval van ‘road rage’, ‘wegfrustratie’ die door andere voertuigen wordt opgeroepen.

De 60-jarige Duitser reed met zijn vrouw en kinderen in een Dodge Durango richting Banff National Park in de Rocky Mountains, toen hij beschoten werd. De kogel raakte de man in het hoofd, waardoor hij de controle over het stuur kwijtraakte, begon te slingeren, in een sloot naast de weg terecht kwam en uiteindelijk tegen een boom tot stilstand kwam.

“De man had een schotwonde op zijn hoofd”, zegt de lokale politie. “Onze huidige theorie is dat het hier gaat om een extreem geval van ‘road rage’, ofwel ‘wegfrustratie’. Volgens de politie was de Duitser "bij bewustzijn en helder" voor hij naar het ziekenhuis werd getransporteerd, maar zijn zijn verwondingen wel “levensbedreigend.”

De andere drie familieleden die met de Duitser in de auto zaten, raakten slechts lichtgewond.

Zwarte sedan

De politie is op zoek naar een kleine zwarte sedan die de auto van de familie passeerde toen het schot werd afgevuurd. In de auto zou een blanke man met lange donkere haren gezeten hebben. De politie roept getuigen op zich te melden. “De plek waar het incident plaatsvond is geen plek waar veel voetgangers zijn, maar misschien zijn er andere automobilisten die iets hebben gezien vlak voor of na het ongeval. We willen de mensen niet ongerust maken. Het lijkt op een alleenstaand geval en gelukkig is dit erg ongewoon in Canada.”