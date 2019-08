Duitse tieners “behandeld als slaven” in rehabilitatieprogramma in Roemenië ES

29 augustus 2019

12u03

Bron: BBC News 0 Buitenland Duitse kinderen die in Roemenië deelnamen aan een rehabilitatieprogramma dat probleemjongeren zou moeten begeleiden, kwamen in realiteit terecht in “slavenhandelspraktijken”, beweren Roemeense aanklagers. Dat meldt BBC News.

Acht verdachten, waaronder een Duits koppel, worden ervan verdacht minderjarigen te verhandelen en uit te buiten onder het mom van een -door de staat gefinancierd- rehabilitatieprogramma, Projekt Maramures. “De minderjarigen werden op een vernederende en mensonterende manier behandeld”, beweren Roemeense aanklagers.

Het Duitse Projekt Maramures heeft als doel probleemjongeren “te rehabiliteren”, staat op hun website te lezen. Ze richten zich op jongeren met gedragsstoornissen of drugsverslavingen en bieden hen ontspannende activiteiten en psychologische bijstand aan op een boerderij in Maramures, een district in het noorden van Roemenië.

“Geen rehabilitatie, maar slavenhandelspraktijken”

Roemeense inspecteurs beweren echter dat de verdachten de jongeren, tussen 12 en 18 jaar oud, als “slaven” behandelden, sloegen en dwongen “uitputtend fysiek werk” te verrichten.

“De jongeren kregen onvoldoende eten, mochten hun voorgeschreven medicatie niet innemen en hadden geen contact met de buitenwereld. Het programma gebruikte harde en brutale methoden om de kinderen herop te voeden”, verklaarden de inspecteurs in een statement.

“De Roemeense autoriteiten hebben het Duitse koppel en enkele andere medewerkers ondertussen aangehouden”, meldden juridische bronnen aan het persagentschap AFP.

Jeugdbescherming

De lokale jeugdbescherming verklaart aan AFP dat twintig kinderen in het rehabilitatiecentrum aanwezig waren toen inspecteurs er deze week een controle uitvoerden. Vier van de twintig kinderen werden door de jeugdbescherming meegenomen en wachten tot ze opgepikt worden door hun ouders of voogden. Over de verblijfplaats van de andere zestien kinderen is voorlopig niets geweten.

Aanklagers hebben nog niet gespecificeerd hoeveel kinderen aan het misbruik geleden zouden hebben. Het misbruik zou al in 2014 begonnen zijn.

“Nooit eerdere problemen”

Een woordvoerster van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde woensdag dat Duitse diplomaten in Roemenië in contact staan met de Roemeense autoriteiten om consulaire bijstand te geven. “In die 20 jaar dat Projekt Maramures bestaat, hebben we nog nooit gehoord van zulke verhalen over het project”, zei de woordvoerster volgens het persagentschap AP.

Projekt Maramures heeft voorlopig nog geen commentaar aan BBC News gegeven.