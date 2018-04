Duitse tiener komt om bij opstellen van meiboom IB

16 april 2018

01u13

Bron: Belga 0 In het Duitse Nierendorf, ten zuiden van Bonn, is gisteren een vijftienjarige jongen omgekomen bij het opstellen van een meiboom. Dat meldt de politie.

De tiener was aan het werken in de put waarin de meiboom zou worden geplaatst toen de paal verschoof en de jongen zwaargewond raakte. Hij werd overgebracht naar het universitair ziekenhuis van Bonn, waar hij later overleed. De politie is een onderzoek gestart.

