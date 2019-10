Duitse tandarts trekt langste mensentand ter wereld Kees Graafland

30 oktober 2019

17u36

Bron: AD 14 Tandarts Max Lukas uit Offenbach heeft de langste mensentand ter wereld getrokken. De hoektand is 3,72 centimeter lang en de Duitser haalde het kleinood uit de mond van een Duitse patiënt met Kroatische roots die zich met hevige pijn in de praktijk van Lukas had gemeld.

“Hij had een zwelling”, herinnert de tandarts zich de behandeling tegenover de Duitse pers. De hoektand leek een ontsteking in de bovenkaak te hebben veroorzaakt. Lukas maakte een röntgenfoto en zag toen gelijk dat het geen normale tand was: “Hij was ongelooflijk lang. Dat was geweldig.”



De arts twijfelde niet, de tand moest onmiddellijk worden getrokken. “Behandeling was niet mogelijk.” Het trekken van de tand ging niet zonder slag of stoot - de tand dreigde te breken - maar lukte uiteindelijk wel. En zo kon Mijo Vodopija zonder pijn de praktijk uit lopen.

Guinness World Records

Dat gebeurde in september 2018. Maar sinds afgelopen week mag Lukas zich officieel de tandarts noemen die de ‘langste mensentand ter wereld’ trok. Toen erkende Guinness World Records namelijk het record. Daarvoor waren onder meer een wetenschappelijke publicatie, een second opinion van een andere tandarts, tal van documenten én toestemming van Vodopija nodig.



De tand meet 3,72 centimeter, een halve millimeter langer dan de tand van de vorige recordhouder uit India.



Het verhaal is binnenkort te lezen in het komende nummer van het recordboek van Guinness. Dit tot grote vreugde van Lukas: “Elke tandarts ter wereld zal dat lezen.” Het certificaat van het record dat hij ontving, wil hij ophangen in zijn praktijk in Offenbach. En de tand? Die bewaart hij, natuurlijk in overleg met zijn patiënt.