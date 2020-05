Duitse studie: “Een op de vijf geïnfecteerde mensen heeft geen symptomen” ADN

04 mei 2020

15u21

Bron: Belga 0 Een op de vijf mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus heeft geen symptomen. Dat blijkt uit een onderzoek in een van de belangrijkste brandhaarden van de pandemie in Duitsland.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Bonn heeft een uitgebreide studie uitgevoerd naar de patiënten die zijn geïdentificeerd in Gangelt, een plaats met ongeveer 11.000 inwoners in het district Heinsberg. Het is een van de belangrijkste Duitse haarden van de ziekte nadat een besmet koppel er deelnam aan carnaval.

Meer besmettingen

De studie, gebaseerd op interviews en analyses bij 919 mensen uit 405 huishoudens, maakt het mogelijk om het sterftecijfer van de infectie nauwkeurig te bepalen. In Gangelt is ongeveer 15% van de bevolking besmet. Het sterftecijfer onder deze patiënten bereikte 0,37%.



"Als we dit cijfer extrapoleren naar de bijna 6.700 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 in Duitsland, zou het totale aantal geïnfecteerde mensen worden geschat op ongeveer 1,8 miljoen", aldus de studie. “Dat is tien keer meer dan het totale aantal officieel gemelde gevallen.”

Geen symptomen

In Gangelt vertoonde 22% van de geïnfecteerden geen symptomen", onthult de studie ook. "Het feit dat blijkbaar één op de vijf infecties optreedt zonder zichtbare ziektesymptomen, suggereert dat geïnfecteerde mensen die anderen kunnen infecteren, niet betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd op basis van herkenbare symptomen van de ziekte", merkt professor Martin Exner, co-auteur van de studie, op.

De studie stelt ook dat infecties binnen dezelfde familie vrij laag zijn en dat het infectiepercentage in het algemeen "zeer vergelijkbaar lijkt bij kinderen, volwassenen en ouderen en blijkbaar niet afhankelijk is van de leeftijd of geslacht".

