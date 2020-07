Duitse studenten in de VS met uitzetting bedreigd door nieuwe coronaregels JTO

11 juli 2020

17u49

Bron: Belga 3 Duitse studenten die in de Verenigde Staten studeren, hebben hun regering om bijstand gevraagd, nadat ze met uitzetting bedreigd worden door nieuwe coronaregels. “We rekenen op uw steun”, klinkt het in een open brief gericht aan Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas en ondertekend door bijna 100 Duitse studenten in de VS.

Op 6 juli kondigden Amerikaanse immigratiediensten aan dat buitenlandse studenten aan Amerikaanse universiteiten die online onderwijs aanbieden vanwege de pandemie ofwel naar een andere instelling moeten, ofwel het land moeten verlaten.

Buitenlandse studenten met een plaats aan een universiteit waar uitsluitend online les wordt gegeven, mogen vanaf volgend semester het land niet meer in. In de brief van de Duitse studenten worden de VS “een steeds meer xenofoob immigratiebeleid” verweten. De studenten vragen hun Duitse regering om zich resoluut te kanten tegen de nieuwste visumregelingen. De Amerikaanse houding wordt gezien als “een bedreiging van de toekomst van de studenten, maar ook als een aanval op internationale academische uitwisseling en kennisoverdracht, evenals op de vrijheid van onderwijs en onderzoek”. Ondertekenaars van de brief uiten ook hun bezorgdheid dat Trump probeert om de Amerikaanse universiteiten onder druk te zetten om fysiek in plaats van online les te geven, ook al is dat niet veilig tijdens de heersende pandemie.