Duitse stad neemt hond van gezin in beslag en verkoopt haar daarna op eBay kg

28 februari 2019

16u10

Bron: BBC, Die Glocke 2 De Duitse stad Ahlen heeft een hond in beslag genomen van een gezin dat de belastingen niet had betaald. De hond werd daarna op eBay verkocht voor 750 euro, meldt Die Glocke.

De moeder van het gezin getuigde anoniem in de krant. Ze geeft toe dat ze “om persoonlijke redenen” een tijdlang geen stadsbelastingen betaalde. Tot er in november plots een deurwaarder en twee medewerkers van de stad voor de deur stonden met een huiszoekingsbevel.



Eerst overwogen ze om de handfiets en rolstoel van haar echtgenoot, die een beperking heeft, in beslag te nemen, maar dat bleek niet mogelijk omdat het gezin beide huurde. Voor de rest waren er weinig dingen met waarde in huis, buiten een koffiezetapparaat en een laptop.



Daarom besloot de deurwaarder ook Edda, de raszuivere mopshond van het gezin, in beslag te nemen. “De hond was het meeste waard, vertelden ze me”, aldus de vrouw.

Koopje

Er werden wat foto’s genomen en de vrouw kreeg te horen dat ze de hond binnenkort zouden ophalen. Op haar vraag beloofden ze ook om op voorhand te bellen, maar dat gebeurde niet. Op 6 december werd Edda zonder pardon opgepikt. “Mijn zoon was al terug van school. Hij was compleet onder de indruk, hij begreep niet wat er aan de hand was.”



Het hondje werd daarna in naam van de stad op eBay gezet via een privé-account van één van de stadsmedewerkers. Ze werd verkocht voor 750 euro, een opvallend lage prijs aangezien mopshonden met een stamboom makkelijk het dubbele kunnen kosten.



Haar zoon en haar twee andere kinderen, tussen 5 en 9 jaar oud, missen de hond vreselijk, zegt ze.

Gezondheidsproblemen

Het verhaal kwam pas onlangs aan het licht omdat nu blijkt dat de nieuwe eigenaar van Edda niet tevreden is met haar aankoop. Volgens nieuw baasje Michaela kampt Edda met gezondheidsproblemen, meldt Die Glocke. Zo moest de mopshond sinds december al vier keer een operatie ondergaan door oogproblemen. De stad had haar nochtans verzekerd dat de hond in goede gezondheid was, klinkt het.



Ze zegt dat ze de advertentie op eBay aanvankelijk verdacht vond, wegens de lage prijs. Daarom besloot ze te bellen naar het nummer dat de stad had opgegeven. Een medewerker legde uit dat de hond in beslag was genomen, maar verder gezond was. De vrouw is van plan om de stad aan te klagen en vraagt een vergoeding van 1.800 euro voor de medische kosten.

“Ongebruikelijk”

Nadat het nieuws door een tiental Duitse kranten werd opgepikt, laat een woordvoerder van de stad weten dat er een onderzoek loopt naar de zaak. Hij noemde de inbeslagname “ongebruikelijk”.



In verschillende landen, waaronder Nederland en Duitsland, is het nochtans wel nog toegelaten om een gezelschapsdier in beslag te nemen en te verkopen. In België mag het niet.

Bekijk ook: