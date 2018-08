Duitse stad Chemnitz vreest voor extreemrechtse rellen na moord met buitenlandse verdachten TT

27 augustus 2018

18u47

Bron: ANP, Der Spiegel 36 In de stad Chemnitz in het oosten van Duitsland is het vanavond opnieuw tot opstootjes gekomen tussen rechtse betogers en de politie. De politie dreigt ermee het waterkanon in te zetten tegen de meer dan duizend demonstranten als de rust niet terug keert. De betoging van de rechterzijde en een linkse tegenbetoging, komen er na de dood van een 35-jarige Duitser zaterdag. De politie in Duitsland heeft vandaag twee arrestatiebevelen uitgevaardigd. De twee gezochte mannen zijn een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees. Zij zouden het slachtoffer zaterdagnacht meermaals hebben gestoken na een ruzie. Twee anderen raakten gewond.

Nationalistische betogers gingen gisteren al de straat op als reactie op de dood van de Duitser. Rechtse hooligans wilden "laten zien wie het in de stad voor het zeggen heeft". Ze hadden het gemunt op buitenlanders en bekogelden agenten met flessen en stenen. Volgens de politie waren ongeveer vijftig mensen bij de geweldsuitbarsting betrokken. Drie slachtoffers hebben een aanklacht ingediend: een Afghaan, een Syriër en een Bulgaar.

De politie hield vanavond opnieuw rekening met betogingen. Meer dan duizend demonstranten verzamelden zich in de stad om te protesteren tegen het geweld tegen buitenlanders, met spandoeken met daarop 'Nazi's buiten'.



Ook een rechtse betoging stond gepland. 800 tot 1.000 rechtse demonstranten verzamelden vanavond aan een standbeeld van de communistische denker Karl Marx. Demonstranten hebben Duitse vlaggen en spandoeken bij met teksten als 'Criminele buitenlanders buiten' en 'Geen toegang voor terreur'.

De bijeenkomst verliep eerst rustig, maar rond 20 uur begonnen enkele betogers met flessen te gooien en staken ze Bengaals vuurwerk af. De politie dreigde daarop met het waterkanon.

"Neem het recht niet in eigen handen"

Politici hebben de onlusten van gisteren sterk veroordeeld. "In Duitsland is geen ruimte voor het recht in eigen hand nemen, voor groepen die op straat haat willen verspreiden, voor intolerantie en voor extremisme", aldus een woordvoerder van de regering.

Ook de rechts-populistische AfD distantieerde zich van het geweld, nadat een parlementslid van de partij had gesuggereerd het recht in eigen handen te nemen. De partij was gisteren ook in Chemnitz aanwezig om te demonstreren. Maar de AfD had "niets, maar dan ook helemaal niets te maken met de volgende jachttaferelen in de stad", zei de Saksische partijleider Jörg Urban.

