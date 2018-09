Duitse stad Chemnitz verbiedt tegenbetoging van extreemrechts tijdens openluchtconcert tegen racisme ADN

03 september 2018

17u13

De Oost-Duitse stad Chemnitz heeft demonstraties van de islamofobe alliantie Thügida en de rechtse populistische beweging Pro Chemnitz verboden. Beide organisaties wilden actievoeren tegen het openluchtconcert "#wirsindmehr" dat er vandaag wordt gehouden tegen racisme, vreemdelingenhaat en geweld.

In Chemnitz is er al dagenlang protest van extreemrechts, neonazi's en andere tegenstanders van het Duitse vluchtelingenbeleid. Aanleiding was een steekpartij in de stad, waarbij een 35-jarige Duitser werd doodgestoken. Twee anderen raakten gewond. Een Iraakse en Syrische verdachte zitten in de cel.



Bekende Duitse bands als Die Toten Hosen en Kraftklub hadden daarop laten weten dat ze vandaag gratis zouden optreden in de stad als protest tegen racisme, vreemdelingenhaat en geweld. Er worden enkele duizenden toeschouwers verwacht.

