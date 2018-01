Duitse spoorwegen volledig lamgelegd wegens hevige storm Redactie

18 januari 2018

16u51

Bron: ANP 13 De Duitse spoorwegen leggen onmiddellijk het treinverkeer stil vanwege de hevige storm die over het land raast. Een woordvoerder van de Deutsche Bahn (DB) zei dat treinen die nog onderweg zijn, in het eerstvolgende station moeten stoppen.

De storm raast vanuit Nederland en ons land naar het oosten. In de westelijke deelstaten Nedersaksen, Noord-Rijnland-Westfalen en Rijnland-Palts was het treinverkeer net als in Nederland al stilgelegd.

In ons land heeft het treinverkeer hinder heeft de storm, maar dat leidde voornamelijk tot vertragingen en vrijwel nergens tot de uitval van treinen.