Duitse spoorduwer handelde uit pure moordlust, kende slachtoffer niet

Bron: AD.nl 2 De 28-jarige man die zaterdag in Duitsland een 34-jarige vrouw voor een trein duwde waarna zij overleed, zou gehandeld hebben “uit pure moordlust en geslepenheid”. Dat verklaren politie en gerecht in Duisburg tegenover Duitse media.

De 28-jarige Jackson B. duwde zijn nietsvermoedende slachtoffer zaterdagochtend plotseling van het perron in het station van Voerde, op het moment dat er een trein binnenkwam. De vrouw raakte zwaargewond en bezweek ter plaatse aan haar verwondingen. Omstanders hielden de man vast tot de politie arriveerde en hem kon arresteren.

Willekeurig

Gisteren werd B. voor de onderzoeksrechter geleid, die zijn aanhouding beval. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar niet en hadden voorafgaand aan het drama geen contact of ruzie, sprak procureur Alexander Bayer tijdens een persconferentie. De politie maakte bekend dat de verdachte gekend is voor onder andere gewelddaden, rijden onder invloed en verkeersovertredingen.



Schok

De omgekomen vrouw was sinds vorige zomer getrouwd en had een 13-jarige dochter. Haar geschokte echtgenoot schreef een rouwbericht op Facebook met de tekst: “Mijn vrouw is vandaag vermoord. Ze werd voor een trein geduwd, door een vreemde en zonder reden.’’ Vriendinnen en collega's van Anja legden bloemen en kaarsjes op het perron waar zij op wrede wijze uit het leven werd gerukt.

