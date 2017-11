Duitse speurders doorzoeken bureaus van Volkswagen-directeurs IB

Bron: Belga 0 AFP In het midden de voorzitter van de ondernemingsraad Bernd Osterloh. Speurders van het openbaar ministerie en de fiscus hebben gisteren de bureaus doorzocht van bestuursleden van Volkswagen. Dat bevestigt de autobouwer. De actie heeft niets te maken met het uitstootschandaal. De onderzoekers vermoeden dat de voorzitter van de ondernemingsraad Bernd Osterloh te hoge vergoedingen kreeg.

Tijdens de actie werden de bureaus van CFO Frank Witter, HR-directeur Karlheinz Blessing en de huidige voorzitter van de raad van toezicht en voormalig CFO Hans Dieter Pötsch doorzocht. De huiszoekingen zouden onderdeel zijn van het onderzoek naar Bernd Osterloh, wiens kantoor ook werd doorzocht. De voorzitter van de ondernemingsraad zou jarenlang onrechtmatig hoge bonussen zijn toegespeeld.

Veto

Osterloh is als vertegenwoordiger van de Volkswagen-werknemers voorzitter van de ondernemingsraad, en kan vanuit die positie zijn veto stellen tegenover belangrijke hervormingen binnen het bedrijf. De man geldt dan ook als een van de machtigste figuren binnen het Duitse autoconcern.

Het parket in Braunschweig opende in mei al een onderzoek naar de zaak. Toen zei een woordvoerster dat dat werd gevoerd wegens "schending van vertrouwen in verband met de vergoeding voor de ondernemingsraad".