Duitse speelt vals met radioactieve speelkaarten LVA

05u20

Bron: Algemeen Dagblad 0 ANP/Lex van Lieshout Ter illustratie Een Duitse vrouw heeft een ultieme manier bedacht om kaarten te kunnen herkennen: ze smeerde een radioactief goedje op een kaartspel. Gokkers met wie ze samenwerkte konden via een verborgen apparaatje op hun lichaam de besmette kaarten herkennen.

Duitse autoriteiten kwamen de valsspelers op het spoor toen ze vorig jaar bij een routine-controle van een vuilniswagen het radioactieve Jodium-125 ontdekten. Het goedje bleek op stukjes spelkaarten te zitten die in de vuilnisbak waren gegooid. Door de route van de vuilniswagen te traceren, kwamen onderzoekers vorige maand uiteindelijk uit bij een restaurant in Berlijn. Bij een huiszoeking van het restaurant werden radioactieve kaarten gevonden.

De 41-jarige restauranthoudster is verdachte en loopt kans op vijf jaar cel. Haar restaurant had geen vergunning voor gokspelen. Het gebied rond het restaurant is afgezet en wordt schoongemaakt, maar volgens autoriteiten is er geen gevaar voor verdere besmetting. Jodium-125 wordt gebruikt in de medische wetenschap. Hoe veel geld de valsspelers hebben binnengehaald wordt nog onderzocht.

Meer over Berlijn