Duitse speciale eenheden arresteren internationaal gezochte Belg mvdb

23 maart 2018

12u30

Bron: Belga 0 Speciale eenheden van de Duitse politie hebben vanochtend een internationaal gezochte Belg gearresteerd in West-Duitsland.

Voor de 42-jarige man werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij zou in 2012 een politieagent neergeschoten en verwond hebben.

De man bevond zich in een appartementencomplex in de stad Neuss nabij Düsseldorf (Noordrijn-Westfalen), en verzette zich niet bij zijn arrestatie.