Duitse SPD na ontmoeting met president toch bereid tot gesprekken LVA

04u17

Bron: Belga 0 Getty Images Martin Schulz (SPD) De SPD heeft na de ontmoeting van partijleider Martin Schulz met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier benadrukt dat het bereid is tot gesprekken om een oplossing te bereiken voor de regeringscrisis.

Algemeen secretaris Hubertus Heil zei afgelopen nacht, na acht uur vergaderen van de SPD-leiding, samen het gesprek met de bondspresident geëvalueerd te hebben. "De SPD is er vast van overtuigd dat we moeten praten. De SPD is niet doof voor gesprekken."

Er wordt nu afgewacht wat Steinmeier zal voorstellen. Heil zegt dat de topontmoeting in het Willy Brandt Huis, waar ook ex-partijleider Sigmar Gabriel en verschillende minister-presidenten aan deelnamen, zeer zakelijk en constructief verliep. "De neuzen van de SPD-leiding staan in dezelfde richting." Eerder ontkenden Heil en justitieminister Heiko Maas (SPD) speculatie over het terugtreden van partijleider Martin Schulz.

AP President Frank-Walter Steinmeier (links) en voorzitter van de SPD Martin Schulz (rechts)

Jamaica-coalitie

Toen zondagnacht de onderhandelingen over de zogeheten Jamaica-coalitie mislukten doordat de liberale FDP de gesprekken niet wilden verderzetten, stond in de Duitse politiek alles op losse schroeven. Een van de mogelijkheden is een voortzetting van een grote coalitie met de SPD.

Voorzitter Martin Schulz liet eerder deze week weten dat hij weigerde opnieuw in de regering te stappen. Zijn partij werd bij de verkiezingen in september zwaar afgestraft na het regeringsbeleid van de afgelopen vier jaar en wilde Merkel niet opnieuw als ‘juniorpartner’ uit de brand helpen. Maar het lijkt erop dat Schulz nu bezwijkt onder de druk van de CDU, de bondspresident en vooral van zijn eigen partij.