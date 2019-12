Duitse SPD -met nieuwe leiding- stapt niet onmiddellijk uit coalitie met Merkel

07 december 2019

Bron: Belga

In Duitsland heeft de sociaaldemocratische SPD op een congres in Berlijn gestemd tegen een onmiddellijke uitstap uit de coalitie met de conservatieven van bondskanselier Angela Merkel. De christendemocratische CDU van Merkel is echter nog niet uit moeilijk vaarwater want de SPD verkoos vorige week wel twee nieuwe leiders die kritisch staan tegen de coalitie.