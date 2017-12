Schultz ontkent dat hij coalitiegesprek gaat voeren met Angela Merkel LB

12u06

Schulz lijkt nu toch met Merkel over een regering te gaan praten, ondanks verzet binnen zijn eigen partij SPD. De leider van de Duitse sociaaldemocratische SPD, Martin Schulz, heeft tegengesproken dat al vaststaat dat zijn partij met de christendemocraten van Angela Merkel (CDU/CSU) in gesprek gaat over de vorming van een nieuwe regering. Schulz reageerde boos op meldingen in Duitse media dat hij op een bijeenkomst met onder anderen president Steinmeier en bondskanselier Merkel gisteren had toegezegd over een 'grote coalitie' te gaan praten.

Schulz beklemtoonde vandaag dat er geen groen licht voor die coalitie is. Dat bericht moet in christendemocratische kringen zijn verspreid, maar klopt volgens hem niet. Zijn partij staat open voor alle mogelijkheden, beklemtoonde hij.

Merkel en Schulz zouden nieuwe verkiezingen kunnen voorkomen. Ze leiden de twee grootste partijen van het land en kunnen samen verder regeren. Dat heet de 'grote coalitie', in Duitse media afgekort tot GroKo. Merkel regeert sinds 2005 en deed dat de eerste vier jaar en sinds 2013 met de SPD.

Volgens de krant Bild hadden de leiders van de twee grootste politieke partijen in Duitsland, Angela Merkel en Martin Schulz, in een gesprek met president Frank-Walter Steinmeier toegezegd te gaan praten over een coalitie.

De christendemocratische bondskanselier Merkel ziet graag een grote coalitie komen, maar de sociaaldemocratische SPD is verdeeld en aarzelt als gevolg van de bittere verkiezingsnederlaag van 24 september. De christendemocratische bondskanselier Angela Merkel regeert al sinds 2005 en in twee kabinetten deed ze dat met de sociaaldemocratische SPD (2005-2009 en sinds 2013).

SPD-leider Martin Schulz heeft na de verkiezingsnederlaag in september gezegd niet meer in zo'n coalitie te stappen. Door de nieuwe samenstelling van de ruim zevenhonderd leden tellende Bondsdag is er echter een deal nodig tussen de SPD en de christendemocraten van de CDU en CSU. Anders moeten er nieuwe verkiezingen komen. In november mislukten de onderhandelingen voor de enig denkbare coalitie zonder de SPD, omdat de rechts-liberale FDP het niet meer zag zitten.

De leider van de jongerenafdeling van de SPD bijvoorbeeld, Kevin Kühnert, gruwt van het idee van de GroKo. Hij zei vandaag bij de ARD dat zijn afdeling "uit principiële overwegingen en vanwege de inhoud de samenwerking categoriek afwijst''.

De coalitie van de twee grootste partijen is volgens opiniepeilers uiterst impopulair. Slechts 22 procent van de ondervraagden is voorstander van zo'n coalitie volgens een peiling voor Bild.