Duitse snoepfabrikant verontschuldigt zich voor ‘racistische verwijzing’ naar Meghan Markle kv

23 mei 2018

22u03

Bron: Bild, BBC 0 Een Duits bedrijf zag zich genoodzaakt om zijn verontschuldigingen aan te bieden nadat het op de trouwdag van prins Harry en Meghan Markle een plaatje had gepost van een met chocolade bedekt spekje in een trouwjurk.

Het bedrijf Super Dickmann’s postte op Facebook een foto van een Schokokuss (chocoladekus, red.) met de titel “Ein Schaum in Weiss” (een schuimpje in het wit), een woordspeling op de Duitse uitdrukking “Ein Traum in Weiss” (een droom in het wit). Bij de post schreef de firma: “Waarom kijk je zo? Zou je vandaag ook niet een beetje Meghan willen zijn?”

Maar het bericht schoot bij veel Facebookfans in het verkeerde keelgat. Ze reageerden geschokt op de “racistische” toon ervan en interpreteerden de afbeelding als een verwijzing naar Meghan Markles Afro-Amerikaanse roots.

Super Dickmann’s reageerde zelf in de commentaren op de negatieve opmerkingen op de foto: “Excuseer! De wereld van Super Dickmann is kleurrijk en divers en staat ver van racistische gedachten.”

Uiteindelijk besloot de snoepfabrikant de post offline te halen. Woordvoerder Bernd Rössler noemt het bericht “dom en beschamend” en zei dat het bedrijf niet genoeg over de boodschap had nagedacht.

Het is niet de eerste keer dat het snoepgoed in kwestie gelinkt wordt aan racisme. In ons land staat de lekkernij gekend als negerzoenen, in veel andere landen wordt een gelijkaardige vertaling gehanteerd. In Denemarken spreekt men van “negerkys”, in meerdere Latijns-Amerikaanse landen heet de lekkernij “besos de negra/negro” en Duitsers noemen de schuimpjes ook nog Negerküsse.