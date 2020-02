Duitse Senaat stemt over maximumsnelheid van 130 km/u op Autobahn RL

14 februari 2020

04u23

Bron: ANP 0 De Bondsraad, de Duitse Senaat, stemt vrijdag over een voorstel een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur op snelwegen in te voeren. De kwestie staat ter discussie in het land waar heel hard rijden op de Autobahn door velen bijna als grondrecht wordt gezien.

Het plan is in oktober gesneuveld in de Bondsdag, maar nu proberen voorstanders van een maximumsnelheid het via de Bondsraad. Die buigt zich vrijdag vanaf 09.30 uur over een heleboel vraagstukken. De raad is een vertegenwoordiging van de deelstaten en het snelheidsinitiatief komt van Berlijn en Bremen. Duitse media betwijfelen of er onder de overige veertien deelstaten enthousiasme voor te vinden is.

