Duitse sekteleidster na 30 jaar voor de rechter voor gruwelijke moord op kleine jongen (4) KVDS

22 oktober 2019

13u36

Bron: Hessenschau, Frankfurter Rundschau, Bild, Belga 1 In Duitsland is het proces begonnen tegen een 72-jarige vrouw die beschuldigd wordt van de moord op een 4-jarige jongen meer dan 30 jaar geleden. Sylvia D. stond op het moment van de feiten aan het hoofd van een sekte en zou ervan overtuigd geweest zijn dat het kind “bezeten” was “door duisternis”. De jongen stierf een vreselijke, langzame dood.

Het kind overleed op 17 augustus 1988. Er volgde meteen een onderzoek, maar dat kwam tot de conclusie dat er geen kwaad opzet in het spel was. Er werd aangenomen dat de jongen gewoon gestikt was in zijn eigen braaksel. Er werd zelfs geen autopsie uitgevoerd.

Nieuw bewijsmateriaal

Begin 2015 werd het dossier echter heropend nadat er plots nieuw bewijsmateriaal was opgedoken, in de vorm van getuigenissen van voormalige leden van de sekte. Het Openbaar Ministerie liet in 2017 het lichaam van het kind opgraven om meer duidelijkheid te krijgen over de doodsoorzaak en er werd alsnog een autopsie uitgevoerd. Er volgde een tenlastelegging.





Volgens dat document bond de beklaagde de jongen – die door zijn moeder aan haar zorgen was toevertrouwd – in een linnen zak en liet ze hem achter in een badkamer. Volgens haar zou hij “de reïncarnatie van Hitler” geweest zijn en zou hij “bezeten” geweest zijn “door duisternis”.

Het was een bloedhete dag en de temperatuur liep op tot 32 graden. Sylvia D. negeerde het geschreeuw van de jongen en het ondervoede kind zou na een lange doodstrijd gestorven zijn. Volgens de openbare aanklager was de doodsoorzaak verstikking.

Dromen

Sylvia D. stond op dat moment al een vijftal jaar aan het hoofd van een sekte in Hanau, in de Duitse deelstaat Hesse. Die telde tussen de 20 en de 40 volgelingen. Alles draaide rond haar en haar geloof dat God met haar sprak via haar dromen. Ze vergeleek zichzelf met Jezus.

Begin jaren 80 was de vrouw samen met haar inmiddels overleden man Walter D. nog uit een kerkgemeenschap van evangelische methodisten gezet. (lees hieronder verder)

De leden van haar sekte waren niet alleen via het geloof aan haar gelinkt. Bijna allemaal werkten ze voor een mediabedrijf dat door Sylvia D. was opgericht: AEON. Ex-leden vertelden later hoe ze zeven dagen op zeven moesten werken, tot 16 uur per dag. Gerechtsdocumenten tonen ook dat de leden van de sekte eigendommen en rekeningen aan de vrouw moesten afgeven. Ze zouden voor in totaal 1,7 miljoen euro aan inkomsten gegenereerd hebben voor haar bedrijf.

Geslagen

De kinderen van de sekteleden verbleven in het huis van Sylvia D. terwijl hun ouders aan het werk waren. Voormalige leden getuigden hoe de kleintjes gevangen gehouden en geslagen werden, hoe hun haar werd uitgetrokken en hun tanden werden uitgeslagen. Ze kregen bedorven voedsel te eten en moesten medicijnen innemen, ook als ze niet ziek waren.

De vrouw zelf ontkent alles. Het proces in de rechtbank van Hanau zal naar verwachting een 12-tal dagen duren en moet - door de verspreide zittingen - midden januari 2020 achter de rug zijn.

Het bedrijf AEON – dat nog altijd bestaat – publiceerde onlangs een opiniestuk op zijn website, waarin het ook maar enige link tussen de firma en de sekte ontkent.