Duitse seksclub ontruimd door CO-intoxicatie: 300 schaarsgeklede gasten op straat HR

03 november 2019

14u06

Bron: Feuerwehr Hattingen, Bild, Waz 3 In het Duitse Hattingen heeft de brandweer gisteravond meer dan 300 schaarsgeklede bezoekers uit een swingersclub geëvacueerd. De hulpdiensten waren ter plaatse gekomen nadat twee mensen bewusteloos raakten. Dat bleek het gevolg van CO-intoxicatie. Daarop werd meteen het volledige gebouw ontruimd.

Er was net een groot feest voor swingers aan de gang in de club op de grens van Hattingen en Witten, in Noordrein-Westfalen. Omdat twee mensen bewusteloos raakten door CO-vergiftiging, ging de brandweer meteen over tot volledige ontruiming van het gebouw, dat meerdere verdiepingen telt.

Als gevolg stonden plots honderden mensen op straat, meestal met alleen een handdoekje rond zich of schaars gekleed. Zij werden afgevoerd met bussen, waarna ze door een dokter onderzocht werden. Een tiental personen was onwel en had medische verzorging nodig.

Großeinsatz in Swinger-Club – 300 Personen gerettet https://t.co/tnYwHKZ0Qe pic.twitter.com/7uK3wOMYgE PNR24 - Cityreport(@ CityReport) link