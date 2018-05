Duitse Rode Kruis-verpleegster ontvoerd in Somalië IB

03 mei 2018

02u30

Bron: Belga 1 Een Duitse verpleegster van het Rode Kruis is gisteren ontvoerd in Somalië. Dat heeft de internationale hulporganisatie bekendgemaakt.

Gewapende mannen waren 's avonds een ruimte van het Internationale Rode Kruis binnengevallen in de hoofdstad Mogadishu. De hulporganisatie is erg ongerust over het lot van de vrouw. "Ze is een verpleegster die zich elke dag inzette om levens te redden en de gezondheid van de kwetsbaarste mensen in Somalië te verbeteren", luidt het in een statement.

Met de hulp van de autoriteiten hoopt de organisatie haar vrij te krijgen.