Duitse regeringsvorming in het slop, liberalen hebben "geen schrik" van nieuwe verkiezingen

Bron: Die Welt, der Spiegel

De liberale partij FDP geeft de zogenaamde Jamaïca-coalitie in Duitsland nog 50 procent kans op slagen. De onderhandelingen over een nieuwe regering tussen christendemocraten, groenen en liberalen schieten na twee weken nog altijd niet erg op. FDP-voorzitter Christian Lindner sluit nieuwe verkiezingen zelfs niet uit.

Twee weken wordt er nu al intensief onderhandeld over een nooit eerder uitgegeven coalitie in Duitsland. Maar concrete resultaten zijn er nog niet, integendeel. Her en der valt te horen dat het toch een bijzonder heikele klus is om de standpunten van de CDU/CSU, de groenen en de liberalen van FDP met elkaar te verzoenen. Het wantrouwen tussen de hoofdrolspelers aan tafel blijft bovendien groot, zo klinkt het.

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) zelf gelooft nog in het welslagen van de gesprekken, zo zei ze vrijdag bij haar eerste publieke optreden sinds het begin van de onderhandelingen. Merkel zelf stelt zich volgens insiders bij de gesprekken nog erg op de achtergrond.

"Overtuigingen belangrijker dan dienstwagen"

Als de onderhandelingen zouden mislukken, heeft de FDP in elk geval geen schrik van nieuwe verkiezingen, zo zegt partijvoorzitter Christian Lindner vandaag in enkele interviews. "Voor ons zijn overtuigingen belangrijker dan een dienstwagen", aldus Lindner, voor wie het geen zin heeft "een regering te vormen die niet stabiel is en voortdurend ruziemaakt".

Als de liberale programmapunten niet terug te vinden zijn in het regeringsprogramma, dan hoeft het voor Lindner niet, zo maakt hij zich sterk. "Dan stappen we wel in de oppositie, daarvoor wil ik elke shitstorm wel op mij nemen."

Vraag is of de FDP van die nieuwe verkiezingen zou kunnen profiteren. De liberalen werden bij de verkiezingen in september de vierde partij met 10,7 procent van de stemmen. Een peiling die vandaag werd uitgebracht door Bild, plaatst de FDP nog maar op de vijfde plaats. De groenen zouden 11 procent scoren tegenover 9 procent bij de verkiezingen.