Duitse regering zet in op lokale maatregelen om grote corona-uitbraak in slachterij in te dammen ADN

22 juni 2020

15u06

Bron: Belga, ANP 6 De Duitse regering zet in op grootschalige lokale maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in en rond het vleesverwerkende bedrijf Tönnies in de deelstaat Noordrijn-Westfalen aan banden te leggen.

Regeringswoordvoerder Steffen Seibert sprak maandag over een "massale uitbraak", die zeer ernstig moet worden genomen. Er bestaat een hoog risico op besmetting in de regio.

Sinds zaterdag zijn ook drie experts van het Robert Koch-instituut ter plaatse. Een twintigtal werknemers van het gezondheidsinstituut helpt onder meer bij het in het kaart brengen van de contacten van besmette patiënten. Intussen dragen ook 39 medewerkers van het Duitse leger hun steentje bij om de lange reeks coronatests afgehandeld te krijgen.



(Lees verder onder de foto)

Quarantainemaatregelen

De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen beslist zelf welke concrete maatregelen genomen worden om de corona-uitbraak in te dammen. Plaatselijk zijn scholen en kinderdagverblijven gesloten, en hier en daar in de buurt zijn ook quarantainemaatregelen opgelegd.

De medewerkers van de slachterij moeten zeker in quarantaine blijven. Op foto’s is te zien hoe de vooral Oost-Europese werknemers achter dranghekken in afzondering zitten aan hun appartementsblokken. De teller van het aantal besmette medewerkers staat intussen op meer dan 1.330. Zes mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen.

De slachterij Tönnies is één van de grootste van Duitsland en marktleider bij de verwerking van varkens. Het bedrijf ligt in Rheda-Wiedenbrück en is voorlopig gesloten.