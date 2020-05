Duitse regering wil versoepeling regels overlaten aan deelstaten IB

06 mei 2020

02u21

Bron: ANP 0 De Duitse regering wil de versoepelingen van de maatregelen tegen het coronavirus vooral overlaten aan de deelstaten. Dat blijkt uit een voorstel dat vandaag zal worden besproken en is ingezien door persbureau DPA.

De deelstaten mogen zelf bepalen welke maatregelen ze opheffen. Op het moment dat er in een stad meer dan 50 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen worden vastgesteld, dan wordt de lockdown weer ingevoerd.

De regering onder leiding van bondskanselier Angela Merkel wil dat alle scholieren binnenkort weer naar school kunnen. Ook kunnen alle winkels weer open, zolang de strenge maatregelen worden nageleefd. Volgens de federale overheid is er genoeg vooruitgang geboekt om deze versoepelingen te steunen.

Sporten toegestaan, grote evenementen niet

Sporten is weer toegestaan, ook teamsporten mogen weer worden beoefend, zolang iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt en mensen elkaar niet aanraken.

Grote evenementen zoals festivals en sportevenementen, maar ook bijvoorbeeld straatfeesten, blijven nog verboden tot het einde van augustus. "Vanwege het nog altijd onzekere verloop van het virus, blijven evenementen verboden", staat in het voorstel van de regering.

Merkel overlegt om twee uur vanmiddag met de premiers van de deelstaten over het vervolg in de strijd tegen het coronavirus en het weer openen van het land.