Duitse regering wankelt na ultimatum aan Merkel: "Het eindspel is ingezet" Karen Van Eyken

14 juni 2018

17u23

Bron: Die Welt, Focus, Belga 144 De Beierse zusterpartij (CSU) van Merkel wil asielzoekers aan de grens tegenhouden. Maar Merkel zegt "njet" en ijvert voor een Europese oplossing. Het conflict zorgt voor een ongeziene tweespalt binnen de 'Union' (CSU/CDU) en dreigt de regering aan het wankelen te brengen. De CSU heeft Merkel voor een ultimatum gesteld. "Het eindspel van de geloofwaardigheid is ingezet. We moeten nu de fouten uit 2015 rechtzetten", klink het fel.

De strijd tussen Binnenlandminister Horst Seehofer (CSU) en Angela Merkel (CDU) is verder geëscaleerd. Seehofer heeft een nieuw vluchtelingenbeleid uitgewerkt en opteert voor een strengere aanpak. Die blauwdruk wilde hij dinsdag voorstellen maar werd op het laatste nippertje teruggefloten door de bondskanselier waardoor de presentatie moest worden uitgesteld.

De minister van Binnenlandse Zaken wil aan de grens asielzoekers weren die al in een ander Europees land zijn geregistreerd. Maar Merkel houdt het been stijf en strijdt voor een pan-Europese oplossing. Zo heeft ze veertien dagen extra tijd gevraagd zodat op de eerstkomende Europese top eind deze maand aan een gezamenlijke regeling kan gewerkt worden.

Maar de CSU die de hete adem van de antimigrantenpartij AFD in de nek voelt, wil niet langer wachten en dreigt met een ultimatum. De bondskanselier krijgt bovendien ook steeds meer tegenwind vanuit haar eigen partij.

Seehofer zegt dat hij “een verantwoordelijkheid heeft voor Duitsland” en dat het "zijn plicht is om de orde te bewaren, en dat hij daarmee niet langer kan wachten.”

CSU-fractieleider Alexander Dobrindt heeft vandaag laten verstaan dat Seehofer ook zonder de instemming van Merkel kan doorgaan met zijn plan om illegale migranten terug te wijzen aan de Duitse grenzen. Zo'n maatregel behoort "tot de rechtstreekse bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken", zei hij na een beraad met de fractie. Alle leden schaarden zich daar volgens hem achter het voornemen van Seehofer.

Maandag beslist het partijbestuur of het plan ook wordt uitgevoerd, wat de facto zowat neerkomt op een ultimatum aan het adres van Merkel.

"Zeer ernstige situatie"

Dobrindt gelooft echter niet in een snelle Europese oplossing. Maar indien Seehofer doorzet met zijn plan, dreigt hij door Merkel de laan te worden uitgestuurd. "Ik ga niet proberen te verhullen dat we ons in een ernstige, zeer ernstige situatie bevinden", zo antwoordde Dobrindt op de vraag of de polemiek het einde kan betekenen voor de coalitie van CDU, CSU en de sociaaldemocratische SPD.

Merkel en Seehofer probeerden gisteravond urenlang een uitweg uit de impasse te zoeken, maar dat leverde niets op. Ook vandaag poogden beide partijen nog vergeefs om een compromis te vinden.

"Historisch keerpunt"

"We kunnen geen halfslachtige maatregelen meer nemen wanneer het over migratie gaat", verklaarde de Beierse premier Markus Soeder. "We moeten aan de eigen bevolking denken en niet aan heel Europa. Het eindspel van onze geloofwaardigheid is ingezet. De bevolking moet weten waarvoor onze partij staat. We moeten eindelijk de gemaakte fouten uit 2015 rechtzetten. We staan voor een historisch keerpunt. "