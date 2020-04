Duitse regering voert gesprekken met Lufthansa over intrede in kapitaal Belga

03 april 2020

11u39 0 De Duitse regering is naar aanleiding van de coronacrisis gesprekken opgestart met Lufthansa, over een mogelijke intrede in het kapitaal van de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De gesprekken zijn op de goede weg maar een doorbraak is er nog niet, valt in regeringskringen te horen.

De luchtvaartsector is uitzonderlijk hard getroffen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Lufthansa voert op dit moment nog slechts vijf procent van haar vluchten uit. Bijna twee derden van het personeel staat op tijdelijke werkloosheid.

Nationaliseren

Het Duitse parlement zette vorige week nog het licht op groen voor een steunfonds van honderden miljarden euro, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om in uiterste nood strategisch belangrijke bedrijven (deels) te nationaliseren.

Lufthansa is het moederbedrijf van Brussels Airlines.