Duitse regering veroordeelt "heksenjacht" op buitenlanders in Chemnitz KVE

27 augustus 2018

15u33

Bron: Belga 0 De Duitse regering heeft de aanvallen op migranten in de Oost-Duitse stand Chemnitz (Saksen) scherp veroordeeld. "Wat gisteren in Chemnitz hier en daar te zien was en ook op film werd vastgelegd, heeft geen plaats in onze rechtsstaat", zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vandaag in Berlijn. "Dergelijke bijeenkomsten, een heksenjacht op mensen die er anders uitzien, van andere afkomst zijn of de poging om haat op straat te verspreiden, kunnen wij niet aanvaarden, krijgen geen plaats in onze steden en veroordeel ik in naam van de bondsregering, ten scherpste", voegde hij eraan toe.

Seibert gaf ook commentaar op een vraag over een tweet van AfD-parlementslid Markus Frohnmaier, die indirect tot zelfgerechtigheid had opgeroepen: "Er is geen ruimte voor zelfgerechtigheid in Duitsland, voor groepen die haat op straat willen verspreiden, voor intolerantie en voor extremisme", zei de woordvoerder van de regering. Frohnmaier had op Twitter geschreven: "Als de staat de burgers niet langer kan beschermen, trekken de mensen de straat op en beschermen zichzelf."

De rellen braken gisteren uit na de dood van een 35-jarige Duitse man, die zaterdagavond na een handgemeen met een aantal mensen van buitenlandse afkomst in het ziekenhuis aan zijn verwondingen was bezweken. Naar verluidt werd de man neergestoken "terwijl hij probeerde zijn vrouw te beschermen".

Twee andere dertigers raakten ook gewond bij de woordenwisseling. En twee jongeren van in de twintig zijn gearresteerd zonder dat kon worden vastgesteld of ze al dan niet betrokken waren. De politie van Chemnitz blijft erg vaag over de omstandigheden van de zaak en wilde in het belang van het onderzoek nog geen commentaar kwijt over de nationaliteit van de betrokkenen.

Zondagnamiddag waren een 800-tal demonstranten bijeengekomen in het centrum van Chemnitz om te demonsteren tegen crimineel gedrag van buitenlanders. Filmpjes op de sociale media tonen hoe migranten worden achtervolgd en aangevallen. Pegida (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) en de extreemrechtse partij AfD (Alternative für Deutschland) hebben inmiddels opgeroepen tot nieuwe demonstraties deze vooravond.

De zaak komt in een gespannen politieke context in Duitsland rond de kwestie van buitenlanders. Bondskanselier Angela Merkel wordt regelmatig door haar tegenstanders ervan beschuldigd een bijdrage te leveren aan de toename van de criminaliteit in het land door de deuren van het land in 2015 en 2016 open te hebben gesteld voor honderdduizenden asielzoekers. Kritiek komt vooral van extreemrechts, dat zeer goed ingeburgerd is in de voormalige DDR. In Chemnitz zelf trekt de AfD evenveel kiezers als de christendemocratische CDU, de centrumrechtse partij van Angela Merkel.