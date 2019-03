Duitse regering verlengt wapenembargo tegen Saudi-Arabië IB

29 maart 2019

01u49

Duitsland blijft voorlopig geen wapens leveren aan Saudi-Arabië. De regering heeft vandaag een wapenembargo met een halfjaar verlengd. Dat liet een woordvoerder weten na een ontmoeting tussen bondskanselier Angela Merkel en de betrokken ministers.

Het exportverbod werd vorig jaar ingesteld na de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul. Het wapenembargo blijft nu tot eind september van kracht. In die periode worden geen nieuwe contracten goedgekeurd.

Het wapenembargo van Duitsland stuit op verzet van andere landen, omdat het ook wapens treft die in andere landen worden gefabriceerd maar Duitse onderdelen bevatten. Om tegemoet te komen aan bezwaren van bijvoorbeeld Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk besloot de Duitse regering dat exportlicenties die al verleend zijn tot eind dit jaar worden verlengd.

Geen nieuwe licentieaanvragen

Op die manier worden bedrijven het tijdrovende proces van nieuwe licentieaanvragen bespaard. Voorwaarde is wel dat de bedrijven in de periode geen kant-en-klare wapensystemen leveren. Daarnaast heeft Duitsland bij Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk erop aangedrongen dat de wapens die ze aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten leveren niet ingezet worden in het conflict in Jemen.