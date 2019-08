Duitse regering spendeerde miljoenen euro's aan Amerikaanse soldaten in Duitsland KVE

21 augustus 2019

23u31

Bron: Belga 0 De Duitse regering heeft de afgelopen 7 jaren meer dan 500 miljoen euro uitgegeven aan de Amerikaanse troepen die in het land zijn gelegerd. Dat heeft het Duitse persagentschap DPA vernomen.

Van dat bedrag ging 240 miljoen euro naar ondersteuning van gewezen personeelsleden, management en naar de bouwkosten voor de terreinen en gebouwen die door de Amerikaanse troepen worden gebruikt. De 480 miljoen euro die de Duitse regering tussen 2012 en 2019 uitgaf aan militaire bouwwerkzaamheden voor de NAVO-partners in Duitsland, ging "bijna exclusief" naar de Verenigde Staten. Dat zei het Duitse ministerie van Financiën, na een vraag van het linkse parlementslid Brigitte Freihold (Die Linke).

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde er vorige week mee enkele Amerikaanse troepen terug te trekken of naar Polen te verhuizen, omdat Duitsland het NAVO-engagement voor defensie-uitgaven niet haalt.

Het grootste aantal Amerikaanse soldaten in Europa is gelegerd in Duitsland. In totaal 35.000 Amerikaanse soldaten bevinden zich in het land, met nog eens 17.000 Amerikaanse en 12.000 Duitse burgers die voor het Amerikaanse leger werken. Nog eens tienduizenden banen hangen af van de Amerikaanse aanwezigheid in Duitsland.

De informatie van het ministerie toont ook dat de VS hun militaire aanwezigheid in de afgelopen vijf jaar met 3.000 soldaten hebben afgebouwd. De Amerikaanse ambassadeur in Duitsland, Richard Grenell, kondigde in september aan de VS het aantal soldaten met 1.500 eenheden zouden opvoeren.

