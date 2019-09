Duitse regering na nachtelijke onderhandelingen eens over klimaatpakket: brede CO2-heffing vanaf 2021, vliegreizen duurder, treintickets goedkoper TT

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 Duitsland gaat in de nieuwe klimaatplannen een CO2-heffing op benzine, diesel, stookolie en aardgas invoeren. Dat is een van de uitkomsten van een een nachtelijke marathonvergadering van meer dan 16 uur van de Duitse regeringspartijen CDU van bondskanselier Angela Merkel en de SPD van vicepremier Olaf Scholz. De CO2-belasting wordt vanaf 2021 gefaseerd ingevoerd.

Na maandenlang getouwtrek ligt er eindelijk een akkoord op tafel over een nieuw pakket klimaatmaatregelen, melden regeringsbronnen in Berlijn. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar volgens de bronnen heeft de regering van de christendemocratische en conservatieve CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD een akkoord gevonden over een koolstofprijs die de consumptie van onder meer diesel en benzine duurder moet maken. De prijs zou tegen 2021 met drie eurocent en tegen 2026 met tien tot vijftien eurocent moeten toenemen. Dat alles moet verrekend worden met de handel in emissierechten, een maatregel waar ook de aardoliemaatschappijen zich aan hebben verbonden.

Daarnaast zou er vanaf 2025 een verbod komen op de installatie van op olie gestookte verwarmingssystemen. De maatregelen worden gekoppeld aan subsidies voor huiseigenaars die de overstap maken naar klimaatvriendelijkere alternatieven.



Fiscale voordelen zouden er ook in het verschiet liggen voor pendelaars die kiezen voor duurzaam vervoer: zo zou de btw op treintickets dalen van 19 naar 7 procent en krijgt de Deutsche Bahn er tussen 2020 en 2030 elk jaar een miljard euro bij, maar zouden de belastingen voor het vliegverkeer omhoog gaan. Ook de taks voor auto's met een hoge CO2-uitstoot gaat omhoog. Voor elektrische voertuigen gaan de steunmaatregelen dan weer omhoog.

Achterstand

Duitsland was ooit een voortrekker, maar dezer dagen heeft de grootste lidstaat van de Europese Unie een achterstand opgelopen in de strijd tegen klimaatverandering. Het land dreigt volgend jaar zijn tussentijdse doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te missen. Tegen 2030 wil Duitsland de uitstoot met 55 procent indijken in vergelijking met 1990. De nieuwe klimaatplannen kosten in totaal 50 miljard euro en moeten ervoor zorgen dat Duitsland de doelen voor 2030 haalt.

Het klimaatdebat woog de voorbije maanden zwaar op de al broze coalitie van bondskanselier Angela Merkel. De regering vergaderde een hele nacht door om een uitweg te zoeken. De coalitie wil geen nieuwe schulden aangaan voor de financiering van het klimaatpakket, dat later vandaag wordt bekendgemaakt. Duurzame alternatieven in het verkeer en voor verwarming van huizen moeten een impuls krijgen.

Uitgerekend vandaag trekken in Duitsland honderdduizenden mensen de straat op in het kader van de wereldwijde klimaatbetogingen.