Duitse regering legt laatste hand aan pakket steunmaatregelen voor Lufthansa MDG

22 mei 2020

12u30

Bron: Belga 0 De Duitse regeringscommissie die een pakket met financiële steunmaatregelen voor de luchtvaartmaatschappij Lufthansa voorbereidt, komt vrijdag samen om de laatste hand te leggen aan een officieel aanbod. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. Het plan zou onder meer voorzien dat de Duitse staat een aandeel krijgt in het bedrijf.

Lufthansa, de Duitse moedergroep van Brussels Airlines, zit omwille van het coronavirus en het quasi volledig stilvallen van de luchtvaart in slechte papieren. Het bedrijf en de staat onderhandelen al weken over steun.

Reddingspakket

Volgens de informatie die naar buiten is gekomen over de onderhandelingen, zou de Duitse overheid een reddingspakket ter waarde van 9 miljard euro voorstellen. In ruil daarvoor zou de Duitse staat 20 procent van de aandelen in handen krijgen. Daarmee zou de overheid geen blokkeringsminderheid hebben, maar krijgt ze wel twee vertegenwoordigers in de raad van bestuur.

Akkoord nabij

Woensdag had de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook al verklaard dat een akkoord nabij is. De uiteindelijke beslissing ligt bovendien bij het bestuur en de aandeelhouders van Lufthansa.

