Duitse regering kondigt steunpakket van 130 miljard euro aan IB

04 juni 2020

00u32

Bron: Belga 4 De Duitse regering heeft gisterenavond een economisch steunpakket van 130 miljard euro voor 2020 en 2021 gepresenteerd. "De hoeksteen" van het herstel na de coronacrisis, zo kondigde bondskanselier Angela Merkel de beslissing aan.

Na twee dagen van moeizame onderhandelingen bereikte de Duitse regeringstop gisterenavond een akkoord over een batterij maatregelen die de Duitse economie erbovenop moet helpen na de economische ravage die de coronapandemie heeft aangericht.

Het hele pakket is zo'n 130 miljard euro waard. Ook de deelstaten doen een duit in het zakje, maar het federale niveau levert met 120 miljard euro de grootste inspanning. Er komt onder meer een daling van de btw, de gezinnen krijgen een eenmalige bonus van 300 euro per kind en er is ook steun voorzien voor gemeenten in financiële moeilijkheden.

Steun voor sectoren in moeilijkheden

Daarnaast belooft de Duitse regering steun voor sectoren in grote moeilijkheden en komen er voor bedrijven ook belastingverlichtingen. De autosector wordt ondersteund via hogere premies voor consumenten die een elektrische wagen aanschaffen. Voor de aankoop van auto's op benzine en diesel komen er geen subsidies.

De Duitse regering maakte eerder al meer dan 1.000 miljard euro vrij om de eerste schokken van de coronapandemie op te vangen. Het land is goed voor de helft van alle staatssteun die de lidstaten van de Europese Unie hebben voorzien sinds de crisis losbarstte.