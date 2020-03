Duitse regering kondigt forse steunmaatregelen aan in strijd tegen coronavirus Belga

23 maart 2020

13u48 0 De Duitse overheid gaat met een ongezien miljardenpakket aan steunmaatregelen families, huurders, werknemers, zelfstandigen en bedrijven in de coronacrisis ondersteunen. Dat meldt het Duitse persagentschap DPA, op basis van bronnen binnen regeringskringen.

De Duitse regering voorziet enorme bedragen voor het hulppakket. Na zes jaar zonder nieuwe schulden wordt in de begroting nu rekening gehouden met nieuwe schulden ten belope van 156 miljard euro.

Het hulppakket waartoe maandag beslist is, is erg breed. Zo zullen kleine ondernemingen en zelfstandigen, zoals artiesten of zorgverschaffers, over drie maanden directe subsidies tot 15.000 euro kunnen bekomen. Met een stabiliseringsfonds zullen grote ondernemingen met kapitaal versterkt kunnen worden en de overheid zou, indien nodig, ook een belang kunnen nemen.

Daarnaast wordt uitstel van betalingen voorzien voor huurders die door de coronacrisis hun huur niet meer kunnen betalen. Duitse ziekenhuizen worden met meer dan drie miljard euro ondersteund.

Merkel in quarantaine

Bondskanselier Angela Merkel nam maandag telefonisch deel aan de regeringsvergadering. Zij bevindt zich sinds zondagavond in quarantaine in haar woning in Berlijn, nadat een arts met wie ze vrijdag in contact kwam, positief getest had op het coronavirus.