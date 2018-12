Duitse regering keurt wetgeving goed om geschoolde arbeidsmigranten aan te trekken KVE

19 december 2018

13u32

Bron: Belga 0 De Duitse regering heeft twee wetsontwerpen goedgekeurd die meer arbeidsmigratie naar Duitsland mogelijk moeten maken. Bedoeling is om tegemoet te komen aan de roep om geschoolde arbeidskrachten van bedrijven bij onze oosterburen. Er zijn meer dan 800.000 vacatures die nooit ingevuld geraken.

Het eerste wetsontwerp richt zich op geschoolde arbeidskrachten van buiten de Europese Unie. Zij moeten gemakkelijker naar Duitsland kunnen emigreren. Het tweede wetsontwerp focust op afgewezen, maar goed geïntegreerde asielzoekers. Onder bepaalde voorwaarden dreigt voor hen geen uitzetting uit Duitsland meer, als ze al een langere tijd een vaste job hebben.

Die tweede regeling is uitgewerkt in een aparte wet, omdat dan gemakkelijker aanpassingen kunnen worden aangebracht bij de behandeling in het Duitse parlement. De sociaaldemocratische SPD is een fel voorstander van de wet, maar de CDU van kanselier Angela Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU hebben zwaar voorbehoud. Zij vrezen misbruik. Zaak voor de christendemocraten is dat afgewezen asielzoekers, die geen details willen vrijgeven over hun ware oorsprong, zo geen mogelijkheid in de schoot geworpen krijgen op een duurzaam legaal statuut.

“Verkeerd signaal”

Waarnemers gaan ervan uit dat tijdens het parlementaire proces amendementen zullen worden ingediend op het tweede wetsontwerp. De christendemocraten dringen er ook op aan dat de zogenaamde "tewerkstellingsdulding" beperkt wordt tot en met 30 juni 2022. De regeling zendt "verkeerde signalen" uit, luidt het.

De Duitse bedrijven vragen al enige tijd een versoepeling van de migratiewetgeving. Ze klagen over een wijdverspreid tekort aan geschoolde werkkrachten. Volgens officiële cijfers kwam de Duitse werkloosheid in november uit op een historisch laagterecord van 4,8 procent. Toch zijn er liefst 807.000 vacatures die niet ingevuld geraken.