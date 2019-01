Duitse regering gekant tegen snelheidslimiet op snelweg om klimaatdoelen te halen ttr

28 januari 2019

14u26

Bron: belga 1 De Duitse regering is tegen het invoeren van een algemene snelheidslimiet op de autosnelweg. Dat zei regeringswoordvoerder Steffen Seibert vandaag in Berlijn. Er zijn "intelligentere" maatregelen die genomen kunnen worden in het verkeer ter bescherming van het klimaat, luidt het.

Seibert reageert daarmee op een aanbeveling van een klimaatwerkgroep van de bondsregering om een algemene snelheidslimiet van 130 kilometer per uur in te voeren op de autosnelwegen, om de impact van het verkeer op het klimaat te beperken. Die aanbeveling leidde in Duitsland tot een groot debat. Onder meer transportminister Adreas Scheuer (CSU) sprak zich al uit tegen de snelheidslimiet.

Tenzij verkeersborden anders aangeven, geldt er in Duitsland momenteel geen snelheidslimiet op de autosnelwegen. Wel wordt 130 kilometer per uur beschouwd als de aanbevolen maximumsnelheid.



De klimaatgroep stelde in de tekst dat het voorlopig nog maar gaat om een “eerste oriëntering” met ideeën die moeten leiden tot het terugdringen van de CO2-uitstoot. Van een beslissing is dus nog lang geen sprake. Ook het zwaarder belasten van diesel en een quotum voor elektrische wagens werd door de commissie op tafel gelegd.