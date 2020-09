Duitse regering: “Bewijs dat Navalny werd vergiftigd met zenuwgas novitsjok” TTR

02 september 2020

15u58

Bron: ANP, BBC 12 Er is “ondubbelzinnig bewijs” dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering verklaard. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, geeft meer informatie over de zaak-Navalny tijdens een persmededeling om 16.30 uur.



De Duitse regering zegt in een mededeling dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny werd vergiftigd met zenuwgas novitsjok. Novitsjok werkt zoals andere zenuwgassen, maar blijkt extreem veel krachtiger te zijn dan andere, bekende stoffen.

De chemische stoffen maken dat het lichaam de neurotransmitter acetylcholine niet meer kan afbreken, waarna de spieren van het lichaam ongecontroleerd samen beginnen te trekken. Dat zorgt uiteindelijk voor ademhalingsproblemen, zenuwschade, verlammingsverschijnselen en een hartaanval. Patiënten sterven uiteindelijk door een hartfalen of door verstikking nadat hun longen vollopen met vloeistof.

Het zenuwgas werd ook gebruikt bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in maart 2018 in Groot-Brittannië. Zij overleefden dat net.

Rusland wil meer info

De Russische oppositieleider werd vorige maand vanuit een ziekenhuis in Omsk naar het Berlijnse Charité-ziekenhuis gebracht. Hij ligt in coma nadat hij op 20 augustus onwel was geworden op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. De vergiftiging zou blijken uit tests die Duitse artsen hebben uitgevoerd.

Volgens de Russische krant RBC heeft de Russische justitie het Duitse ministerie van Justitie gevraagd om informatie over de behandeling van Navalny. Russische aanklagers lieten vorige maand weten geen aanleiding te zien voor een strafrechtelijk onderzoek.

Navalny is een van Poetins grootste tegenstanders. Hij heeft meerdere malen de corruptie van de Russische elite aan de kaak gesteld in video’s en behaalde daarmee miljoenen views op sociale media.

