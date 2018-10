Duitse regering bereikt akkoord om dieselwagen te redden jv

02 oktober 2018

06u37

Bron: dpa 4 De Duitse regering heeft vannacht, na urenlang onderhandelen, een akkoord bereikt dat de dieselwagen moet redden.

Sinds het schandaal met de uitstootwaarden bij Volkswagen en de lage emissiezones in steeds meer (Duitse) steden, is diesel steeds minder geliefd. Voor de Duitse autosector en de miljoenen dieselrijders in Duitsland is dat een ramp.

De federale regering heeft nu een plan klaar "voor schone lucht". Details zouden later vandaag worden bekendgemaakt door de Duitse ministers van Milieu en van Transport.

Een van de maatregelen zou bestaan uit het retroactief aanpassen van oude dieselmotoren en het verlenen van stimulansen om schonere diesels te kopen.