Duitse regering belooft bedrijven "onbegrensde steun": startbedrag van 550 miljard euro

13 maart 2020

15u05

De Duitse regering bekampt de coronacrisis met vele en vele miljarden. Bedrijven kunnen rekenen op een "ongelimiteerd kredietprogramma", belooft de regering. Dat mag letterlijk worden genomen: er ligt om te beginnen 550 miljard euro klaar.

Volgens minister van Financiën Olaf Scholz "is er geen bovengrens" voor de kredieten die overheidsbank KfW kan verlenen aan bedrijven die worden geraakt door de coronacrisis. De staatsbank beschikt over een "startenveloppe" van 550 miljard euro, die beschikbaar is voor bedrijfskredieten.

De gezonde financiën van Duitsland laten toe dat de staat "doet wat moet" om bedrijven en jobs te verzekeren, klinkt het. Het hulpprogramma van de KfW is er voor kleine, middelgrote en zeer grote ondernemingen. Volgens economieminister Peter Altmaier gaat het om een initiatief "zonder voorgaande in de naoorlogse geschiedenis" van het land.

Andere maatregelen die de Duitse regering plant zijn voor miljarden aan belastingverminderingen. Ook zijn nationaliseringen van bedrijven niet uitgesloten. Scholz spreekt van een "bazooka" waarmee de Duitse regering zal doen wat nodig is. "En indien nodig herladen we", verzekerde Altmaier.